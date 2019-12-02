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Третий за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Очередной сбой произошел в понедельник на Московских центральных диаметрах, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от Одинцово в направлении Москвы. Движение вводится в график. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении ЦППК, размещенном в твиттере.

В понедельник утром еще два сбоя были отмечены на МЦД-2.

По информации ЦППК, сначала по техническим причинам поезда ходили с задержками в направлении Москвы со стороны Нахабино. Затем поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 в субботу начали тестировать программное обеспечение для управления турникетами, а на МЦД-1 с понедельника пустили удлиненные составы из 11 вагонов.

Москва МЦД

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