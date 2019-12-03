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В Московском регионе на два дня объявили "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды ожидается в Москве и Подмосковье в среду и четверг, 4-5 декабря, объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России во вторник.

Как уточняет метеослужба, с 09:00 до 21:00 4 декабря в Москве и Подмосковье ожидается метель, с 09:00 4 декабря до 09:00 6 декабря - порывистый ветер, до полудня 5 декабря - местами гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на среду в Москве подморозит местами до минус шести, по области - до минус девяти градусов. В регионе сохранится облачная погода, местами гололедица, небольшой снег. Днем в среду в Москве и Подмосковье будет идти снег, местами, возможно, метель и гололед. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

28 ноября в столичном регионе также объявляли "желтый" уровень погодной опасности. 30 ноября предупреждение продлили до 2 декабря из-за большой вероятности гололеда, сообщал Гидрометцентр.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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