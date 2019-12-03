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В московской мэрии рассказали, за чей счет перекладывают плитку

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Перекладка плитки и асфальта на благоустроенных улицах Москвы проводится за счёт подрядчиков, некачественно выполнивших работы, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так он ответил на звучащую в адрес московских властей критику в связи с частой заменой плитки и асфальта в городе.

"Ещё раз, уважаемые коллеги: если такие мероприятия есть, то это мы поправляем тех, кто выполнил работы с браком, в рамках контракта за их средства, за их счёт", - заверил Бирюков.

По его словам. в течение года городские власти расторгли контракты с примерно 15 организациями, не справившимися с благоустройством. Эти организации заплатили городу штрафы и неустойку за невыполнение условий по контрактам.

В сентябре Бирюков уже разъяснял, что частая перекладка плитки на московских тротуарах, как правило, связана с устранением недостатков.

Москва Петр Бирюков

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