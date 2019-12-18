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Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Благоустроенные улицы и общественные пространства многократно увеличили доходы от туризма

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Благоустройство - не затратная, а одна из самых доходный статей в бюджете Москвы, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. По его словам, расходы на благоустройство общественных пространств окупаются за год за счет туристов.

Так градоначальник прокомментировал утверждения, "в том числе нецензурные", о том, что на благоустройство "тратятся несусветные деньги". После такой критики, которая сопровождала начало комплексных работ, горожане со временем были довольны результатами, утверждает он.

"И если бы Москва выглядела, как в 2010 году, не было бы такого роста потока туристов. Это не затратная статья, это одна из самых доходных статей", - заявил Собянин.

По его словам, до начала благоустройства улиц и общественных пространств туризм приносил в бюджет 20-30 млрд рублей в год, сейчас эти доходы достигли 130 млрд рублей в год. Он также обратил внимание, что работы, на которые должно уходить два-три года, в Москве делают за один сезон.

Программа "Моя улица" была запущена в 2015 году. В ее рамках каждый год благоустраивают одновременно много улиц. Их мостят плиткой, обновляют бордюры и фонари, обустраивают велосипедные дорожки и сажают деревья и кусты.

Сергей Собянин Москва

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