В Москве демонтировали часть стены кинотеатра "Художественный"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В рамках реставрации здания кинотеатра "Художественный" в Москве был демонтирован аварийный участок стены, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что кинотеатр "Художественный" готовится к сносу вслед за киноцентром "Соловей". Очевидцы также размещают в соцсетях фотографии, на которых видны проводимые работы.

"Отдельное внимание уделяется аварийной стене северного фасада, фотография которой в социальных сетях как раз и вызвала бурное обсуждение", - отметили в пресс-службе. Там также пояснили, что при демонтаже кровли здания на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно 6 метров, "который потерял несущую способность" и мог обрушиться в любой момент из-за выветривания раствора между кирпичами. Поэтому было решено снести аварийный участок стены, отметили в ведомстве.

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Там добавили, что демонтаж кладки ведется небольшими участками (не более 3 м), которые восполняются сохранившимися кирпичами и реставрационным материалом. В ведомстве уточнили, что другие участки кладки буду отремонтированы после уточнения их состояния и утверждения с Мосгорнаследием планов по реставрации.

"Кроме того, все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы. Сейчас часть этих деталей уже находится в реставрационных мастерских", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что работы по укреплению стен и фундаментов здания на данный момент завершены уже на 60%. После их завершения специалисты смогут приступить к реставрации фасадов и интерьеров кинотеатра.

В декабре 2016 года кинотеатр "Художественный", находящийся в ведении московского департамента культуры, перешел под управление компании "Пионер". Сообщалось, что компания инвестирует в развитие кинотеатра чуть более 1 млрд рублей, а на реконструкцию уйдет не менее 18 месяцев.

В апреле 2018 года градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась продлить срок реставрации здания до конца 2020 года. В декабре прошлого года сообщалось, что в кинотеатре завершены противоаварийные работы и реставрация начнётся в 2019 году.

"Художественный" - старейший кинотеатр России, двухэтажное здание с подвалом в стиле эклектики открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов. В 1912-1913 годах здание перестроили по проекту Федора Шехтеля.