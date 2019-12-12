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Москвичам посоветовали отказаться от поездок на машине вечером в четверг

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В четверг к вечеру в Москве сильно ухудшилась дорожная ситуация. Центр организации дорожного движения посоветовал не пользоваться частным транспортом в час пик. На 18:00 сервис "Яндекс.Пробки" фиксировал девятибалльные заторы.

"Количество автомобилей в преддверии нового года в Москве сильно увеличилось, днем в центральной части города было ограничено движение, также продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе", - объяснили в ЦОДД появление пробок.

Движение на вылетных магистралях там оценили как "рабочее". Стабильная ситуация отмечается на направлениях в область на Ленинградском и Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастах, Рязанском, Ярославском и Мичуринском проспекте.

Поездки на личных машинах в ЦОДД рекомендовали отложить до 21:00.

Москва ЦОДД МКАД

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