К тушению пожара на юге Москвы привлекли авиацию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Для тушения возгорания на складе на Варшавском шоссе на юге Москвы привлечена авиация, есть пострадавший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.

"Пожару присвоен третий номер сложности", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в столичном управлении МЧС, на месте пожара также работают два вертолёта Московского авиационного центра. Там отметили, что в ходе тушения возгорания пострадал один человек - пожарный.

Ранее в пятницу, 13 декабря, сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2 загорелись склады на площади 200 кв.м. Впоследствии площадь пожара достигла 3000 кв.метров, рухнули перекрытия в здании на площади 50 кв.м, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС Москвы.

На место прибыла передвижная лаборатория управления для выявления превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения. Спасатели устанавливают принадлежность склада и причины возгорания, отметили в МЧС.

В управлении также рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда. "Не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", - сказали в МЧС.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления министерства, из горящего склада доносятся хлопки. "Усилены пожарные формирования в месте возгорания. Слышны хлопки, идет черный дым", - сказала собеседник агентства.

По данным из открытых источников, в соседнем здании находится АО "Атомэнергопроект" - инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации "Росатом".