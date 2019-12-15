Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля на Новый год, в воскресенье отправили из подмосковного Можайска в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".

"Надеемся, что тысячи детишек будут со всей страны будут счастливы, глядя на эту прекраснейшую елку. Ну, и готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года", - сказал журналистам глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов.

Главную елку страны спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа 13 декабря.

Возраст ели - 90 лет. Ее высота составляет 25 метров, а размах ветвей - шесть метров.