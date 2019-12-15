Поиск

Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля на Новый год, в воскресенье отправили из подмосковного Можайска в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".

"Надеемся, что тысячи детишек будут со всей страны будут счастливы, глядя на эту прекраснейшую елку. Ну, и готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года", - сказал журналистам глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов.

Главную елку страны спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа 13 декабря.

Возраст ели - 90 лет. Ее высота составляет 25 метров, а размах ветвей - шесть метров.

Москва Новый год Можайск

Новости по теме

Новости

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

В МЧС объяснили взрывы во время пожара на складе на юге Москвы

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Площадь пожара на Варшавском шоссе выросла до семи тыс. квадратных метров

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

На юге Москвы загорелся склад

Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');