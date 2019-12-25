Уволился чиновник, отвечавший за электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте мэрии Москвы.

Костырко руководил технической рабочей группой по электронному голосованию на прошедших в сентябре выборах депутатов Мосгордумы. Эксперимент по электронному голосованию проходил в трех из 45 одномандатных округов.

Как следует из распоряжения Собянина, Костырко освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".