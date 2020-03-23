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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Электронно проголосовать по изменениям в Конституцию москвичи смогут с 19 по 22 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - У москвичей в течение четырех дней будет возможность проголосовать дистанционно - в электронном виде - по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Мосгоризбирком в четверг утвердил положение об электронном дистанционном голосовании в Москве на предстоящем 22 апреля общероссийском голосовании.

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"Предлагается проводить дистанционное голосование с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, то есть без малого в течение четырех дней. При выборах депутатов Мосгордумы голосование проводилось один день с 8:00 до 20:00", - сказал на заседании председатель горизбиркома Юрий Ермолов.

Он напомнил, что во время эксперимента по электронному голосованию в трех избирательных округах возможность голосования была только в течение одного дня одновременно с традиционным голосованием с 8:00 до 20:00.

Ермолов добавил, что во время избирательной кампании в Мосгордуму в 2019 году заявление на участие в дистанционном голосовании можно было подать в течение 42 дней.

"Сейчас сроки подачи заявлений значительно меньше - с 25 марта до 24:00 16 апреля. Заявление можно подать как на портале mos.ru, так и на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). В эти же сроки можно отозвать своё заявление", - пояснил он.

Москва

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