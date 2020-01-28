Трансформатор загорелся в Москве на ТЭЦ-26

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Короткое замыкание произошло в уличном трансформаторе. Затем в нем воспламенилось трансформаторное масло и начался пожар, который занял площадь в 60 квадратных метров.

В результате замыкания произошло отключение одного энергоблока. Никто не пострадал.

Столичный главк МЧС РФ подтвердил "Интерфаксу" факт возгорания.

Источник заявил что пожар на ТЭЦ-26 не угрожает отключением электричества у москвичей.

В свою очередь пресс-служба ПАО "Мосэнерго" подтвердила, что на ТЭЦ-26 около 21:15 по московскому времени было обнаружено возгорание уличного трансформатора Т-98А.

По данным "Мосэнерго", ТЭЦ-26 – крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру установленной электрической мощности. Электростанция обеспечивает централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий с населением более двух миллионов человек в районах Чертаново, Ясенево, Бирюлево, Марьино.

Между тем летом 2019 года в Москве тушили пожар на ТЭЦ-27. Пожар возле ТЭЦ-27 в Мытищах возник около полудня 11 июля. Пожар привел к гибели одного человека, 13 человек пострадали. Окончательно потушить его удалось лишь в ночь на пятницу 12 июля.