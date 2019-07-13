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ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара
После пожара на территории ТЭЦ-27
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ТЭЦ-27 (ТЭЦ "Северная") в Мытищах восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после пожара 11 июня, сообщила ПАО "Мосэнерго".

По ее данным, на ТЭЦ-27 в 8:01 в работу была включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции. В компании отметили, что электростанция работает в обычном режиме и несёт электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Компания ожидает полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода, заявили в "Мосэнерго".

Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах начался 11 июля около полудня. Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом.

Позднее в министерстве уточнили, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. Эту версию подтвердили и в МЧС. Сообщалось также, что пожару предшествовал взрыв на газопроводе.

В результате пожара погибла женщина, подавшая сигнал об аварии. Пострадали 13 человек. Повреждены несколько строений. Окончательно потушить пожар удалось в ночь на пятницу.

Возбуждено уголовное дело.

Пожар на ТЭЦ в Мытищах

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Мытищи ТЭЦ-27 Мосэнерго

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