Пятая часть февральской нормы осадков выпала в Москве в воскресенье

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С утра воскресенья и до 21:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксирован прирост более 7 мм осадков в виде дождя и мокрого снега в эквиваленте воды, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.

"Таким образом, менее чем за сутки в Москве выпало около 20% февральской нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие два дня осадки продолжатся, но будут менее интенсивными. Так, в понедельник при температуре до плюс 2-3 градусов пройдет дождь со снегом, во вторник при минус 2-4 градусов - снег.

Ранее сообщалось, что со вторника, 5 февраля, в столичном регионе установится морозная погода, температура приблизится к климатической норме.

По данным синоптиков, средняя температура в январе была ровно на 10 градусов выше климатической нормы, а с начала календарной зимы - на 8 градусов.