В мэрии Москвы заверили, что все работающие в столице строители из КНР здоровы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса в Китае не скажется на работе китайской компании CRCC в Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ситуация полностью под контролем, в настоящее время в Москве работает 120 специалистов из Китая, все они здоровы. На строительных площадках Москвы приняты все необходимые меры безопасности", - сказал Бочкарев журналистам в среду.

По его словам, через некоторое время на строительство метро в столицу должны приехать еще 50 специалистов из Китая. "Однако в связи с этой ситуацией их приезд в Москву может быть несколько отложен. Вместе с тем, распространение вируса не скажется на работе подрядчика и темпах строительства метро", - добавил Бочкарев.

Новый тип коронавируса начал распространяться из Уханя - центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях. Помимо Китая, случаи заражения подтверждены в 23 других странах, включая Россию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.