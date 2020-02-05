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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:42

В мэрии Москвы заверили, что все работающие в столице строители из КНР здоровы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса в Китае не скажется на работе китайской компании CRCC в Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый коронавирус в Китае

"Ситуация полностью под контролем, в настоящее время в Москве работает 120 специалистов из Китая, все они здоровы. На строительных площадках Москвы приняты все необходимые меры безопасности", - сказал Бочкарев журналистам в среду.

По его словам, через некоторое время на строительство метро в столицу должны приехать еще 50 специалистов из Китая. "Однако в связи с этой ситуацией их приезд в Москву может быть несколько отложен. Вместе с тем, распространение вируса не скажется на работе подрядчика и темпах строительства метро", - добавил Бочкарев.

Новый тип коронавируса начал распространяться из Уханя - центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях. Помимо Китая, случаи заражения подтверждены в 23 других странах, включая Россию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Андрей Бочкарев Москва Китай CRCC

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