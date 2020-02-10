В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в метро

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В столице задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения опасным вирусом в вагоне метро. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции метро "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", - сообщила Волк.

В пятницу в пресс-службе московского метрополитена сообщили "Интерфаксу", что на территории подземки были "пранки на тему коронавируса".

"На наш взгляд, это не шутки, а хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", - сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, на станции "Александровский сад" в вагон поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах, а также семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.

Между тем в конце января в интернете появились кадры, сделанные в одной из больниц в Китае, где набирает обороты эпидемия коронавируса.

На видео показано, как мужчина, зараженный опасным вирусом, переживает серьезный приступ озноба.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.