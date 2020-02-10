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Подмосковные чиновники помогут матери, у которой родился 11-й ребенок

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Орехово-Зуево поможет решить проблему с жильем многодетной семье, в которой родился 11 ребенок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"С супругами мы договорились, что закрепим за их семьей специалиста, который поможет собрать необходимые документы в максимально короткий срок, чтобы по программе правительства Московской области "Жилище" получить субсидию на приобретение жилья. Также мы поможем им подыскать жилой дом с земельным участком", - цитирует главу муниципалитета Геннадия Панина пресс-служба.

Там отметили, что семья Сатторовых с недавнего времени постоянно проживает в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа, ранее они не вставали на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка. Узнав о сложной ситуации, соцзащита выплатила им около 180 тыс. рублей, на выписке из роддома семье подарили коляску и необходимый набор для малыша.

Главе семейства помогли подать документы на получение вида на жительство. По окончании процедуры ему помогут в подготовке документов для получения российского гражданства.

По данным администрации Орехово-Зуево, матери в настоящее время предоставляются ежемесячная денежная компенсация стоимости коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация стоимости обращения с коммунальными отходами, денежная выплата на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными, государственная социальная помощь, экстренная социальная помощь, единовременное пособие при рождении ребенка из малообеспеченной семьи, ежемесячная денежная выплата на полноценное питание для детей до трех лет.

В сентябре 2019 года ей была выдана гуманитарная помощь - детская одежда, письменные принадлежности для школы, набор продуктов.

Ранее в понедельник в ходе общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым журналисты рассказали, что при подготовке материала о 33-летней жительнице Подмосковья, ставшей матерью в 11-й раз, узнали о сложностях, с которыми она столкнулась, и об отсутствии помощи со стороны местных властей.

"Если это соответствует действительности в полной мере, то это ни в коей мере не коррелируется с социально ориентированностью нашего государства, с теми акцентами, которые делал президент во время своего недавнего Послания. Безусловно, нужно проверить эту информацию", - сказал Песков.

Он выразил уверенность, что после выхода материала журналистов губернатор Подмосковья незамедлительно отреагирует на сложившуюся ситуацию. "Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают, и я думаю, что реакция будет моментальная. Если что, пишите нам", - сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что ему неизвестно, поступало ли в администрацию президента обращение от многодетной матери.

Орехово-Зуево Московская область Геннадий Панин

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