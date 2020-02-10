Песков пообещал реакцию властей на проблемы женщины, родившей 11-го ребенка

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что после появления в СМИ материала о сложностях, возникших у многодетной матери в Подмосковье, в том числе с получением пособий и с жильем, власти региона незамедлительно отреагируют на ситуацию.

В ходе общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым журналисты рассказали, что при подготовке материала о 33-летней жительнице Подмосковья, ставшей матерью в 11-й раз, узнали о сложностях, с которыми она столкнулась, и об отсутствии помощи со стороны местных властей.

"Если это соответствует действительности в полной мере, то это ни в коей мере не коррелируется с социально ориентированностью нашего государства, с теми акцентами, которые делал президент во время своего недавнего Послания. Безусловно, нужно проверить эту информацию", - сказал Песков.

Он выразил уверенность, что после выхода материала журналистов губернатор Подмосковья незамедлительно отреагирует на сложившуюся ситуацию.

"Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают, и я думаю, что реакция будет моментальная. Если что, пишите нам", - сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что ему неизвестно, поступало ли в администрацию президента обращение от многодетной матери.