Отцу 11 детей из Таджикистана дали бессрочный вид на жительство в РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы одобрили оформление бессрочного вида на жительство многодетному гражданину Таджикистана Абдуманнону Сатторову, живущему с женой и одиннадцатью детьми в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Там отметили, что 27 сентября 2019 года от мужчины поступило соответствующее обращение, срок рассмотрения которого составляет полгода. Несколько дней назад жена заявителя через средства массовой информации обратилась к властям Подмосковья, попросив ускорить рассмотрение обращения, так как их семья, в которой воспитывается 11 детей, находится в сложной жизненной ситуации.

"Сотрудники полиции приняли решение по обращению Сатторова в максимально короткий срок. Многодетный отец может получить необходимые документы в отделе по вопросам миграции МУ МВД России "Орехово-Зуевское"", - сообщили в главке.

После получения документов мужчина имеет право обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти подмосковного Орехово-Зуево помогут решить проблему с жильем многодетной семье, в которой родился 11-й ребенок.

"С супругами мы договорились, что закрепим за их семьей специалиста, который поможет собрать необходимые документы в максимально короткий срок, чтобы по программе правительства Московской области "Жилище" получить субсидию на приобретение жилья. Также мы поможем им подыскать жилой дом с земельным участком", - приводят в администрации городского округа слова главы муниципалитета Геннадия Панина.

Там отметили, что семья Сатторовых с недавнего времени постоянно проживает в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа, ранее они не вставали на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка. Узнав о сложной ситуации, соцзащита выплатила им около 180 тыс. рублей, на выписке из роддома семье подарили коляску и необходимый набор для малыша.

По данным администрации, матери предоставляются ежемесячная денежная компенсация стоимости коммунальных услуг и обращения с коммунальными отходами, денежная выплата на приобретение предметов для ухода за новорожденными, государственная социальная помощь, экстренная соцпомощь, единовременное пособие при рождении ребенка из малообеспеченной семьи, ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием до трех лет.