У суда не было документов о тяжести болезни экс-сотрудника ФСИН, совершившего суицид

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суд не мог освободить бывшего работника ФСИН Виктора Свиридова, который в среду после оглашения ему приговора совершил суицид, на основании документов, приобщенных к материалам дела, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Наталья Орешникова.

"Есть правила медосвидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, которое проводится медкомиссиями. Каких-либо ходатайств со стороны защиты о проведении какого-либо освидетельствования либо проведения судебной экспертизы о состоянии здоровья обвиняемого не поступало", - сказала пресс-секретарь суда.

Таким образом, пояснила она, с учетом нахождения подсудимого под подпиской о невыезде, вопрос об его освобождении должен был решаться уже после взятия его под стражу.

В свою очередь адвокат Свиридова Григорий Иванищев уточнил, что в ходе судебного разбирательства к материалам дела был приобщен эпикриз его подзащитного из онкоцентра им.Блохина, где тот наблюдался. По словам адвоката, у Свиридова был "рак четвертой степени".

Однако в суде при этом уточнили, что "в представленном суду документе не содержалась информация о степени тяжести заболевания Свиридова".

Ранее в среду бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ 71-летний Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора. Его признали виновным в вымогательстве. Он не признал вину и получил наказание ниже низшего предела - три года колонии строгого режима.

После самоубийства в суде СК возбудил уголовное дело о халатности.