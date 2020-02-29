В результате отравления газом в бане погиб муж блогерши-именинницы

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Блогер Екатерина Диденко подтвердила гибель мужа Валентина от отравления газом на дне рождения в банном комплексе в Москве.

"Вали больше нет с нами, а еще Наташи и Юры", - сообщила она на в сториз своего инстаграма.

Ранее стало известно, что число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке увеличилось до трех человек.

В больницах остаются еще 3 человека.

Несчастный случай произошел во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе по адресу Коломенский проспект, дом 10. Вечером 28 февраля пять человек отравились углекислотой, после того как в бассейн бросили сухой лед.

Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".