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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В мэрии Москвы опровергли закрытие цветочных магазинов из-за коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В связи с угрозой распространения коронавируса никакого закрытия цветочных магазинов в Москве к 8 марта, о чем писали в социальных сетях, не будет, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на 8 марта большинство цветочных магазинов будет закрыто. Это информация ложная. Все магазины, а их в Москве более 2,5 тыс., которые реализуют цветы, конечно, готовятся к 8 марта и будут работать все дни без выходных. Поэтому призываю всех мужчин прийти и купить цветы своим любимым", - сказал Немерюк в среду журналистам.

"Количество цветов, которые завозится в Москву, за последние годы сильно не меняется: около 70% - это импортная продукция из Кении и других стран, 30% - это наши совхозы в регионах России", - добавил он.

Ранее в среду Немерюк также говорил, что власти столицы не планируют отменять массовые мероприятия из-за ситуации с распространением COVID-19. "Это фейк. Ничего не планируется отменять. Пока никаких подобных решений не принималось", - отмечал чиновник. О возможной отмене крупных зрелищных мероприятий в столице до нормализации обстановки с коронавирусом ранее писала газета "Коммерсантъ".

Хроника коронавируса. Март.

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4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.
Алексей Немерюк Москва

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