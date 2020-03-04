В мэрии Москвы опровергли закрытие цветочных магазинов из-за коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В связи с угрозой распространения коронавируса никакого закрытия цветочных магазинов в Москве к 8 марта, о чем писали в социальных сетях, не будет, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на 8 марта большинство цветочных магазинов будет закрыто. Это информация ложная. Все магазины, а их в Москве более 2,5 тыс., которые реализуют цветы, конечно, готовятся к 8 марта и будут работать все дни без выходных. Поэтому призываю всех мужчин прийти и купить цветы своим любимым", - сказал Немерюк в среду журналистам.

"Количество цветов, которые завозится в Москву, за последние годы сильно не меняется: около 70% - это импортная продукция из Кении и других стран, 30% - это наши совхозы в регионах России", - добавил он.

Ранее в среду Немерюк также говорил, что власти столицы не планируют отменять массовые мероприятия из-за ситуации с распространением COVID-19. "Это фейк. Ничего не планируется отменять. Пока никаких подобных решений не принималось", - отмечал чиновник. О возможной отмене крупных зрелищных мероприятий в столице до нормализации обстановки с коронавирусом ранее писала газета "Коммерсантъ".