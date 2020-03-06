Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Летчикам, прибывающим в Москву из стран с COVID-19, не потребуется самоизоляция

Действие столичного столичного указа о режиме повышенной готовности из-за коронавируса не коснется и стюардов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На членов экипажей воздушных судов, прибывающих в Москву из неблагополучных по коронавирусу стран, не распространяется действие указа мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, указ не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний", - уточнила она.

В четверг, 5 марта, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны самоизолироваться на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Анастасия Ракова Москва

Новости по теме

Новости

В Москве излечился один из заразившихся коронавирусом

Туристы не смогут отказаться без штрафов от туров в страны из указа Собянина

Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Эпидемия коронавируса

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти опровергли планы по строительству платных дорог в новой Москве

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');