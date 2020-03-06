Летчикам, прибывающим в Москву из стран с COVID-19, не потребуется самоизоляция

Действие столичного столичного указа о режиме повышенной готовности из-за коронавируса не коснется и стюардов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На членов экипажей воздушных судов, прибывающих в Москву из неблагополучных по коронавирусу стран, не распространяется действие указа мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, указ не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний", - уточнила она.

В четверг, 5 марта, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны самоизолироваться на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.