Синоптики призвали автомобилистов в Москве не торопиться со сменой резины

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Менять зимние автомобильные покрышки в столице имеет смысл только ближе к концу марта - сейчас это делать рано с учетом прогнозируемого похолодания, сообщил "Интерфаксу" во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что дело не только в отсутствии снега и льда на дороге: летняя резина теряет эластичность при понижении температуры, в результате уменьшается ее коэффициент сцепления с дорожным покрытием и увеличивается тормозной путь. Оптимальные температуры эксплуатации летней резины - более плюс 5-7 градусов, отметил Вильфанд.

Между тем, на смену по-апрельски теплой погоде в Москву идет похолодание, температура в столице перестанет бить рекорды тепла, также рассказал "Интерфаксу" Вильфанд. Метеоролог отметил, что уже на следующих выходных 14-15 марта ночью температуры будут отрицательными (до -7 в ночь на воскресенье), а днем будет не выше 5 градусов в субботу и около нуля в воскресенье. Среднесуточная температура в эти дни составит от нуля до +2...3 градусов.

"В таких условиях - конечно, нецелесообразно (менять резину - ИФ)", - отметил Вильфанд. Он также призвал автомобилистов Москвы ориентироваться в данном вопросе на информацию специалистов - Госавтоинспекции и столичных властей.