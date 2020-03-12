Вице-спикер Думы Толстой попросил Собянина временно отменить плату за парковки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой предложил на некоторое время существенно снизить стоимость платных парковок в центре Москвы в целях профилактики коронавируса, либо сделать их бесплатными.

Как написал Толстой в своем фейсбуке в четверг, письмо с соответствующим предложением он направил мэру столицы Сергею Собянину. По словам вице-спикера, такая мера должна простимулировать жителей столицы при перемещении по городу выбирать личный транспорт вместо общественного, в соответствии с недавними рекомендациями Роспотребнадзора о профилактике коронавируса.

Ранее в марте федеральная служба опубликовала рекомендации по профилактике COVID-19. Одна из таких рекомендаций - воздержаться от поездок на общественном транспорте в часы пик, сообщалось на сайте Роспотребнадзора.