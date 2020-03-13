Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Погода в Москве ухудшилась, надо быть максимально осторожными, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он обратился в соцсетях к горожанам с призывом быть максимально острожными.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал, что в ночь на пятницу в Москве были повалены полтора десятка деревьев, скорость ветра при порывах превышала 20 метров в секунду.

Вечером 12 марта для столичного региона и еще шести областей Центрального федерального округа было объявлено штормовое предупреждение.

Утром 13 марта Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности для этих территорий до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. МЧС РФ направило соответствующие сообщения с призывом не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.