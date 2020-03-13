Штормовой ветер повредил почти два десятка автомобилей в Подмосковье

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Из-за порывов сильного ветра в 26 городских округах Московской области были повалены 62 дерева, повреждены почти два десятка автомобилей, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пресс-службе отметили, что по предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

"Аэропорты работают в штатном режиме", - сообщили в управлении МЧС. Там также добавили, что подтопленных участков и поврежденных линий электропередачи в результате буйства стихии нет.

Ранее в пятницу министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей и пешеходов к бдительности в связи с резким ухудшением погоды в регионе.

"На территории Московской области сегодня сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, возможен дождь. Воздух прогреется до 6 градусов. В ночь на субботу возможны небольшие заморозки до -2 градусов. Атмосферное давление ниже нормы - 731 мм ртутного столба. Неблагоприятные погодные условия сохранятся утра субботы", - сообщала пресс-служба Минтранса.

Погода в пятницу резко ухудшилась и в Москве. Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в столице в ночь на 13 марта ветром повалило полтора десятка деревьев, скорость ветра при порывах превышала 20 метров в секунду. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, то несколько машин, оказавшихся под деревьями, получили повреждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать максимальную осторожность из-за резкого ухудшения погоды.