В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Почти 70 рейсов задержаны и отменены днем в пятницу в аэропортах Москвы из-за сильного ветра.

Как напомнил "Интерфаксу" информированный источник, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

По его словам, аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов, еще 19 отменены.

Больше всего рейсов - 40 - задержано в "Домодедово", еще 16 отменены, еще 8 рейсов задержано и 3 отменено во "Внуково", два рейса задержано в "Шереметьево".

В столичном регионе и в шести областях Центрального федерального округа до вечера пятницы действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 25 м/с. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу попросил москвичей быть максимально осторожными из-за действующего в Москве штормового предупреждения.