"Ельцин центр" закрылся из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге "Ельцин Центр" с 16 марта закрыл для посещения музей и арт-галерею, а также на неопределенное время отменил культурные, образовательные и развлекательных программы из-за пандемии коронавируса.

В организации объяснили, что должны сделать все, чтобы максимально обезопасить гостей и сотрудников, и выразили надежду, что перерыв будет недолгим.

"Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жалко прерывать работу, "Ельцин Центр" понесет финансовые потери, мы доставим вам определенные неудобства, так как вам придется сдавать билеты на наши мероприятия", - говорится в сообщении на сайте музея.

Организация пообещала усилить работу в интернете.

Рестораны, магазины и офисы, которые арендуют помещения в "Ельцин Центре", будут принимать решение о продолжении работы сами.

12 марта организация сообщила, что ввела санитарный режим и приостановила планирование новых мероприятий в Екатеринбурге.

11 марта противоэпидемиологическая комиссия Свердловской области до конца апреля запретила проведение в регионе мероприятий с участием более 5000 зрителей.