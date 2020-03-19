Двух московских полицейских уволили за незаконное изъятие мобильников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве из полиции уволили двух человек за незаконное изъятие мобильных телефонов, им вменили превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Нарушителей выявили оперативники отдела собственной безопасности УВД по Юго-Западному административному округу. Это оказались сотрудники отдела по Обручевскому району, старший лейтенант полиции и лейтенант юстиции. Проверка установила, что, расследуя имущественное преступление, они незаконно изъяли у гражданина партию мобильных телефонов.

Обоих уволят по отрицательным мотивам, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, пообещали в пресс-службе.