Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Двух московских полицейских уволили за незаконное изъятие мобильников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве из полиции уволили двух человек за незаконное изъятие мобильных телефонов, им вменили превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Нарушителей выявили оперативники отдела собственной безопасности УВД по Юго-Западному административному округу. Это оказались сотрудники отдела по Обручевскому району, старший лейтенант полиции и лейтенант юстиции. Проверка установила, что, расследуя имущественное преступление, они незаконно изъяли у гражданина партию мобильных телефонов.

Обоих уволят по отрицательным мотивам, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, пообещали в пресс-службе.

МВД Москва

Новости по теме

Новости

Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

"Домодедово" задумалось о частичном закрытии галереи международных вылетов

В мэрии опровергли слухи о совещании по поводу введения в Москве "Плана В"

Актер Кирилл Емельянов стал фигурантом дела об оскорблении полицейского

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Ермолов

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

Москвичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусу

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');