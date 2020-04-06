Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 206
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичные врачи вылечили от коронавируса в общей сложности уже 206 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве за прошедшие выходные выздоровели еще 12 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирусная инфекция", - сказа Ракова в понедельник журналистам.
Как отметила заммэра столицы, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. "У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы", - сообщила Ракова.
Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил в понедельник, что в России за последние сутки выявлено 954 новых заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявили в Москве - 591.