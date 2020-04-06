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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
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В Москве скончались еще два пациента с коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат на коронавирус, скончались в столице.

Как уточнил московский штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, это пациенты 67 и 72 лет. Оба имели сопутствующие заболевания. Среди них - хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз".

Число умерших с коронавирусом в Москве, таким образом, выросло с 29 до 31.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности
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