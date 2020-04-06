Почти 85% заболевших COVID-19 в Москве оказались младше 65 лет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице подтвержден 591 новый случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая коронавируса.

Среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет и еще 93 человека старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет.

Также коронавирус подтвержден у 30 детей.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.