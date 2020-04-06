Половина больных коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Москве большое число больных коронавирусом людей в больнице находятся в тяжелом состоянии, среди них много молодых. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50% больных - это люди до 45 лет. И, увы на сегодняшний день уже среди умерших есть и молодые люди. Да, это люди, у которых были хронические заболевания, это не совсем здоровые люди, да. Но в любом случае, они очень молоды. Одному человеку 39 лет, другому - 34. Очень много людей в больнице находятся в тяжелом состоянии, тоже в молодом возрасте", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, могут ли люди младше 40 лет полагать, что болезнь их не затронет.

Ракова напомнила, что даже если заболеет молодой человек, под риском окажутся возрастные друзья и родственники. "Поэтому мы бы настоятельно рекомендовали всем, насколько это возможно, по максимуму ограничить социальные контакты и держать дистанцию", - подчеркнула она.

Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая коронавируса.

Среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет и еще 93 человека старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет.

Также коронавирус подтвержден у 30 детей.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.