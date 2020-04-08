Оперштаб раскрыл информацию о новых зараженных COVID-19 в Москве

Подавляющее большинство инфицированных - люди моложе 65 лет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице выявили еще 660 заболевших COVID-19, их общее число достигло 5 841, сообщили "Интерфаксу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду.

"Среди новых заболевших 85% - это лица младше 65 лет: 6% - дети, 40% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39% - от 46 до 65 лет", - уточнил собеседник агентства. Он отметил, что 4% новых случаев приходится на горожан старше 80 лет.

В штабе добавили, что больных с коронавирусом лечат в лучших больницах Москвы, оснащенных самым современным оборудованием. Пациентами занимаются инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи.

Во вторник, 7 апреля, в столице было зафиксировано 697 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в среду стало известно, что общее число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в России выросло на 1175 за сутки. Новые случаи выявили в 56 регионах.

За минувшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Два человека умерли в Московской области, по одному - в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. В Москве летальных исходов инфицированных зафиксировано не было. Всего в России скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус.