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Мэрия опровергла, что журналистам и волонтерам выдают QR-коды для поездок по Москве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московская мэрия опровергла информацию о выдаче некотором группам граждан QR-кодов для передвижения по городу.

"На сегодняшний день никаких пропусков для передвижения по городу не требуется. Департамент информационных технологий города Москвы не выдает пропуска с QR-кодами сотрудникам СМИ и волонтерам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Там пояснили, что в случае, если такие меры будут введены, их порядок будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом.

Ранее "Русская служба BBC" сообщила, что в Москве уже начали выдавать QR-коды для перемещения по городу в режиме самоизоляции. По ее данным, СМИ, крупные компании и штабы волонтеров раздают сотрудникам пропуска.

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Как сообщает BBC, в их распоряжении оказалось несколько образцов пропусков с QR-кодами для журналистов крупного медиа-холдинга.

В частности, говорилось в материале, сотрудникам холдинга "Москва Медиа" (в него входят телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", агентство "Москва" и радиостанции "Москва FM", Capital FM и "Голос Москвы") еще в декабре-январе 2020 года выдали пресс-карты с QR-кодом на обратной стороне, а с недавнего времени, пишет издание, при сканировании кода открывается личная страница работника на сайте staff.m24.ru с его фотографией, должностью и пометкой: "Сотрудник, привлеченный к работе в период действия особых мер по борьбе с эпидемией коронавируса".

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора холдинга "Москва Медиа" Матвей Назаров, QR-коды на пресс-картах сотрудников стали ставить еще прошлым летом.

"Он предназначен только для того, чтобы можно было удостовериться, что данная пресс-карта является подлинной и действует в настоящее время. Когда наводишь на нее считывающее устройство, то ссылка ведёт на сайт m24.ru, где подтверждается, в том числе фотографией, что этот сотрудник действительно работает, например, на телеканале и имеет право вести съемку", - сказал Назаров.

По его словам, так же дело обстоит и с появлением в информации о некоторых сотрудниках холдинга пометки, что они имеют право работать в условиях ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. "Это тоже внутренняя совершенно история. Мы часть людей перевели на "удаленку", но часть ходят в офис, так как, естественно, и в это сложный период они должны исполнять свои должностные обязанности, обеспечивая непрерывность процесса. Тех людей, которые приходят у нас в здание редакции, а у нас сотрудников очень много и довольно строгий пропускной режим, мы таким образом отметили", - сказал Назаров.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва

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