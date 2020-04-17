Журналисты столкнулись с игнорированием полицией их права на перемещение по пресс-карте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) получил жалобы репортеров на то, что останавливающие их полицейские не принимали пресс-карты и требовали предъявить цифровой пропуск, сообщил "Интерфаксу" глава СЖР Владимир Соловьев.

"Хотя в большинстве регионов пресс-карты нормально работают, полицейские правильно воспринимают даже членские билеты Союза журналистов России, но вот несколько случаев было в Москве вчера-позавчера - в окрестностях Останкино останавливали машины полицейские и когда журналисты показывали им удостоверения, они говорили, что это не по форме и все равно нужен QR-код", - сообщил Соловьев.

СЖР обратился по этому поводу к официальному представителю МВД Ирине Волк, а также главе пресс-службы московского МВД Владимиру Васенину.

Как рассказал Соловьев, в МВД обещали еще раз довести до личного состава, что согласно указу мэра журналисты могут беспрепятственно передвигаться, предъявляя либо редакционное удостоверение, либо другой документ, подтверждающий статус журналиста.

Глава СЖР посоветовал корреспондентам иметь при себе распечатку указа мэра, а также сообщать обо всех случаях нарушений прав журналиста в союз.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 15 апреля для передвижения по столице на транспорте нужно обязательно заказывать цифровой пропуск с QR-кодом. Согласно пункту 3.2 данного указа, в категорию лиц, кому не нужно иметь при себе цифровой пропуск, входят военнослужащие, госслужащие, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, охранники, а также журналисты.