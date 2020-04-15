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У всех въезжающих в Москву на машинах будут проверять цифровые пропуска

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичного управления ГИБДД будут проверять наличие цифрового пропуска при въезде в город у всех автомобилистов и их пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

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"С 15 апреля будет изменен формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву с учетом введения электронных цифровых пропусков", - сказали в пресс-службе управления, добавив, что против нарушителей режима самоизоляции продолжат применять меры административного воздействия.

В главке добавили, что на время таких проверок проезжие части сузят - для "соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы".

В полиции уточнили, что в такси пропуск потребуется только пассажирам, а водители такси могут ездить без пропусков - на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

Москва Подмосковье

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