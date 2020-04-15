Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Владелицу салона красоты в Москве наказали за работу в период режима самоизоляции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал индивидуального предпринимателя за работу ее салона красоты в период режима самоизоляции.

Дарье Молокиной назначили штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По данным суда, индивидуальный предприниматель вопреки требованиям Роспотребнадзора от 29 марта, а также игнорируя требования указа мэра Москвы от 5 марта, оказывала парикмахерские услуги, а также услуги маникюра и макияжа в салоне красоты.

Хозяйка салона признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Ранее сообщалось, что салоны красоты, косметические и СПА-центры и подобные организации в столице смогут продолжить работу в период с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность.

Режим самоизоляции был введен в Москве с 30 марта в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.

Тверской суд Москва Ольга Бондарева

Новости по теме

Новости

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отрицает массовое заражение китайцев, выезжающих в КНР из Москвы

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей самоизоляции

У московских водителей не будут забирать машину за езду без пропуска

Пандемия коронавируса

Собянин назвал критичными утренние очереди в метро из-за проверки пропусков

Собянин назвал критичными утренние очереди в метро из-за проверки пропусков

Из-за проверок пропусков на въездах в Москву образовались заторы

Небо над Москвой закроют для четырех репетиций парада Победы

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Главврач больницы в Коммунарке выходит из изоляции после отрицательных тестов на COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке выходит из изоляции после отрицательных тестов на COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');