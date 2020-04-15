Владелицу салона красоты в Москве наказали за работу в период режима самоизоляции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал индивидуального предпринимателя за работу ее салона красоты в период режима самоизоляции.

Дарье Молокиной назначили штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По данным суда, индивидуальный предприниматель вопреки требованиям Роспотребнадзора от 29 марта, а также игнорируя требования указа мэра Москвы от 5 марта, оказывала парикмахерские услуги, а также услуги маникюра и макияжа в салоне красоты.

Хозяйка салона признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Ранее сообщалось, что салоны красоты, косметические и СПА-центры и подобные организации в столице смогут продолжить работу в период с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность.

Режим самоизоляции был введен в Москве с 30 марта в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.