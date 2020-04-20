В Татарстане после карантина откроются парикмахерские

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана разрешило с 20 апреля возобновить работу парикмахерским, следует из постановления на региональном официальном портале правовой информации.

При этом сотрудники салонов обязаны использовать средства индивидуальной защиты и регулярно мерить себе температуру. Принимать клиентов они могут только по предварительной записи. Между приемом двух клиентов сотрудники в течение не менее десяти минут должны проводить дезинфекцию в салоне. Они также обязаны организовать работу с посетителями так, чтобы расстояние между ними было не менее полутора метров.

Визит в парикмахерскую с 20 апреля станет одной из уважительных причин для оформления цифрового пропуска на выход из дома.

Владельцы парикмахерских 14 апреля попросили главу республики Рустама Минниханова разрешить им работать.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии владельцы закрытых салонов начали слать сообщения с угрозами первому вице-премьеру республики Александру Свинину. Чиновник тогда сообщил, что если ситуация с распространением коронавируса в регионе не будет ухудшаться, власти также разрешат парикмахерским работать.

Также с 20 апреля жителям Татарстана запрещено заходить в магазины или общественный транспорт без масок.