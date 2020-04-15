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Власти Москвы будут ежедневно сверять число заказов такси и число проверок пропусков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы будет ежедневно сверять число проверок пропусков пассажиров такси водителями и число заказов машин, оно должно совпадать, сообщили в ведомстве.

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Если число заказов и проверок будет расходиться, чиновники обещали разбираться в ситуации.

Приложение для проверки электронных пропусков пассажиров уже запущено и работает без сбоев, таксопаркам разъясняют, как им пользоваться, отметили в департаменте.

Таксистов обязали проверять пропуска на выезд у москвичей в связи со введением с 15 апреля пропускного режима из-за коронвируса. Пропуска ввели пока на поездки на личном и общественном транспорте.

К вечеру 14 апреля департамент транспорта принял решение, что водители такси будут проверять пропуска пассажиров по приезде по вызову через мобильное приложение "Помощник Москвы" на своих смартфонах. Когда пассажир сядет в машину и покажет пропуск водителю - приложение проверит актуальность кода и если он действителен, водитель сможет отвезти его к месту назначения. По дороге такси могут остановить полицейские, если маршрут в пропуске не совпадет с маршрутом такси, пассажира могут оштрафовать. Таксистам для работы пропуска не нужны.

Перед этим в дептрансе грозили, что водителей, которые не будут проверять пропуска пассажиров и возить их без установленного маршрута, могут отключить от агрегаторов.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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