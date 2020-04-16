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"Индекс самоизоляции" москвичей в четверг вечером составил 4,4

Улицы столицы опустели

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Почти все москвичи находятся дома и соблюдают требования введенного режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

Новое правительство

По данным статистики, индекс самоизоляции в Москве на 21:30 составляет 4,4.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в такой же период времени индекс варьировался в диапазоне 4,6.

Согласно статистике "Яндекса", почти все жители Московского региона находятся дома. Уровень самоизоляции в разных городах области составляет от 4,6 в Королёве, Электростали, Железнодорожном и Фрязино до 4,0 - в Котельниках.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

В соответствии с указом столичного мэра и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 15 апреля граждане должны иметь цифровой пропуск для поездок по территории двух регионов.

Ходить пешком по Москве по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Яндекс коронавирус

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