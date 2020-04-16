Московские профсоюзы не отказались от проведения первомайской акции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московская федерация профсоюзов (МФП) по-прежнему планирует акцию на Первомай в российской столице, сообщил в четверг "Интерфаксу" председатель МФП Михаил Антонцев.

"Да, мы планируем это сделать. Формы и регламент проведения акции пока до конца не определены", - сказал собеседник агентства.

При этом на вопрос агентства, является ли сетевой формат в связи с эпидемиологической ситуацией одним из возможных вариантов проведения акции, Антонцев ответил утвердительно.

Первомайская профсоюзная акция в Москве в обычной ситуации является самым многочисленным профсоюзным шествием на Первомай, ежегодно в нем принимали участие не менее 100 тысяч человек.

МФП является членской организацией Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) - крупнейшего российского профсоюзного объединения.

Профсоюзные организации, входящие в ФНПР, ежегодно выводили на первомайские шествия и митинги по всей России не менее двух с половиной миллионов человек.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и акции "Бессмертный полк" с 9 мая на более позднюю дату в этом году.