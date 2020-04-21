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Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет

Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отказался от организации первомайских митингов и шествий из-за коронавируса, сообщил зампред организации Александр Шершуков. По его словам, профсоюзы отпразднуют Первомай в сетевом формате и в виде интерактивных акций.

Пандемия коронавируса

Аудитория этих мероприятий будет не меньше, чем численность уличных акций, предположил он. В предыдущие годы, по данным ФНПР, в акциях участвовали от 2,5 до 3 млн человек.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в его членских организациях состоят более 20 млн человек.

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ФНПР АлександР Шершуков коронавирус

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