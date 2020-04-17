В Мосгордуме заявили, что самозанятые также могут получить пособие в 19,5 тыс. руб.

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Самозанятые в Москве смогут получить пособие в размере 19 500 рублей, заявил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он пояснил, что такая категория горожан может претендовать на выплаты, но понадобится соответствующая справка.

"На днях я писал о проблеме самозанятых москвичей, оставшихся без источников дохода из-за ограничений режима повышенной готовности. Так вот, решение есть! Алгоритм следующий. По примеру потерявших работу, чтобы подтвердить свою самозанятость (не менее 60 календарных дней с начала года), москвичу необходимо предоставить справку, подтверждающую период нахождения в статусе "самозанятый". Получить справку можно дистанционно на сайте налоговой", - заявил Щитов.

Размер пособия для потерявшего доход будет зависеть от дохода, который гражданин получал от своей деятельности в статусе самозанятого.

"И далее будет дополнительно начислена региональная компенсация из бюджета Москвы, чтобы общая суммарная выплата составила не менее 19 500 рублей. Также этой мерой поддержки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели", - добавил Щитов.

Первые выплаты повышенного размера пособия по безработице начались в Москве 9 марта. Как пояснял мэр столицы Сергей Собяни, максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19,5 тыс. рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей - федеральное пособие, 7370 рублей - доплата из бюджета Москвы.

В пятницу, 17 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным в РФ, установив максимальный размер - 12 130 рублей.