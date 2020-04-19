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Карту "Тройка" стало возможным заказать с доставкой на дом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве появилась услуга доставки карты "Тройка" на дом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, чиновники договорились с "Яндексом" о доставке карт "Тройка" на дом.

По словам собеседника агентства, залоговая стоимость "Тройки" не изменится и составит 50 рублей, то есть общая стоимость карты - 100 рублей. Заказать карту можно будет в Яндекс.Лавке.

18 апреля стало известно, что контроль пропусков, введенных на передвижение по столице, станет с 22 апреля полностью автоматизированным.

Так для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый билет, социальные карты москвича и жителя Московской области.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Москва

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