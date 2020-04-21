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В клинике МГУ открыли коронавирусный стационар

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий во вторник открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники - Медицинского научно-образовательного центра МГУ на Ломоносовском проспекте.

Первых пациентов с подозрением на коронавирус медцентр МГУ примет уже во вторник.

"Мы две недели тому назад созвонились с Виктором Антоновичем и договорились о том, что МГУ поможет в борьбе с коронавирусом. МГУ всегда был на передовой, когда возникали какие-то проблемы и в стране, и в городе", - сказал Собянин журналистам после осмотра стационара.

Пандемия коронавируса

Мэр Москвы поблагодарил ректора МГУ. "Это одна из лучших клиник Москвы. Мы вместе с Виктором Антоновичем обеспечивали ее технологическим оборудованием", - заявил Собянин. Он выразил надежду, что медицинский факультет МГУ, ординаторы и профессура помогут в борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что коронавирусный стационар МГУ - 44-й в числе федеральных, городских и частных клиник, включившихся в борьбу с COVID-19.

Медцентр расположен в корпусе 2013 года постройки, в клинике развернуто 100 коронавирусных коек и 24 койки реанимации.

Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая два аппарата КТ, один МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 22 наркозно-дыхательных аппаратов. В штате клиники 62 врача, 58 медицинских сестер и 25 человек младшего медперсонала.

Москва МГУ коронавирус

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