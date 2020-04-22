Челябинский губернатор призвал частных врачей помочь в борьбе с коронавирусом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил врачей частных клиник, которые временно закрылись, принять участие в работе "бригад здоровья", которые выезжают на дом и консультируют людей с хроническими заболеваниями. Он сказал об этом на брифинге 22 апреля.

В первую очередь чиновникам нужны кардиологи и неврологи. Областной бюджет возьмет на себя расходы на их зарплаты и страховые взносы, добавил губернатор.

Он считает, что это, с одной стороны, поддержит медицинский бизнес, с другой - расширит возможности надомного медицинского обслуживания.

В Челябинской области за сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом, всего в регионе их пока 116. 21 апреля в регионе умерла женщина, онкобольная, заразившаяся внебольничной пневмонией.