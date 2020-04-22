Собянин заявил, что Москве может понадобиться до 30 тысяч коек для борьбы с COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве может потребоваться до 30 тысяч коек в стационарах для лечения больных COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 тысяч - это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города. Это при том, что даже если сохранятся такие темпы, они не критичные, на первый взгляд, но тем не менее есть", - сказал мэр в среду в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ с участием глав субъектов РФ.

На примере Москвы он рассказал, что "по тем минимальным значениям, которые до нас были доведены, мы должны были развернуть 12 тысяч коек". "На сегодняшний день развернуто 16 тысяч, на следующий понедельник - 20 тысяч коек будет. Мы могли уже на этой неделе разворачивать их, но, с учетом динамики заболеваемости, мы отложили до понедельника. Это будет уже 20 тысяч, в понедельник-вторник это будет уже удвоение к той норме, которую мы для себя наметили", - отметил Собянин.

Он сообщил, что каждую неделю все больше и больше заполняется коечный фонд. Например, за один "сегодняшний день заполнили дополнительно 600 коек".

По словам мэра, это равно коечному фонду в больнице в Коммунарке. Он отметил, что подобный темп сохраняется.

Собянин заявил, что на сегодняшний день, с учетом имеющейся коечной сети, медицинской системы здравоохранения, такой рост не является критичным.

"У нас на сегодняшний день ковидных коек занято 24 829 без Москвы, при том, что у нас общий план около 80 тысяч, это примерно 30%. Это означает, что при тех темпах, которые в настоящее время имеются, мы в течение 3-4 недель, если сохранятся такие темпы, заполним лимит в 80 тысяч. <...> Будем надеяться, что, в целом, дальше будет какое-то замедление этой динамики", - добавил мэр.