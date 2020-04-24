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В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы - работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках", - сказала Ракова в пятницу.

Пандемия коронавируса

По ее словам, будут применяться два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат.

"В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции", - отметила Ракова.

Она также сообщила, что со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований.

"На коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки", - отметила вице-мэр.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
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