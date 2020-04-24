В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы - работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках", - сказала Ракова в пятницу.

По ее словам, будут применяться два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат.

"В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции", - отметила Ракова.

Она также сообщила, что со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований.

"На коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки", - отметила вице-мэр.