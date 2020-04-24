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В Москве около 4 тыс. человек с признаками ОРВИ ежедневно обращаются к врачам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве создан информационный мониторинговый центр для наблюдения за пациентами с признаками ОРВИ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу; по ее словам, сейчас около 4 тыс. человек с такими симптомами ежедневно обращаются в поликлиники.

Пандемия коронавируса

"Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести должны рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию, что требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением", - заявила Ракова.

По ее словам, "если человека необходимо наблюдать около 10 дней - это 40 тысяч людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль. "Поэтому мы создали специальную организационную структуру - информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг", - рассказала Ракова.

Чиновница отметила, что совместно с медиками сотрудники центра мониторинга разработали специальные чек-листы, которые заполняются в ходе общения с пациентами. Операторы каждый день звонят им, чтобы уточнить самочувствие. По чек-листам специалисты определяют состояние пациента.

Ранее Ракова также сообщила, что по распоряжению мэра Сергея Собянина все медики Москвы будут проходить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Анастасия Ракова Москва коронавирус

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