В Москве около 4 тыс. человек с признаками ОРВИ ежедневно обращаются к врачам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве создан информационный мониторинговый центр для наблюдения за пациентами с признаками ОРВИ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу; по ее словам, сейчас около 4 тыс. человек с такими симптомами ежедневно обращаются в поликлиники.

"Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести должны рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию, что требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением", - заявила Ракова.

По ее словам, "если человека необходимо наблюдать около 10 дней - это 40 тысяч людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль. "Поэтому мы создали специальную организационную структуру - информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг", - рассказала Ракова.

Чиновница отметила, что совместно с медиками сотрудники центра мониторинга разработали специальные чек-листы, которые заполняются в ходе общения с пациентами. Операторы каждый день звонят им, чтобы уточнить самочувствие. По чек-листам специалисты определяют состояние пациента.

Ранее Ракова также сообщила, что по распоряжению мэра Сергея Собянина все медики Москвы будут проходить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19.